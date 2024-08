A eliminação na Libertadores deixa o Brasileirão como o único objetivo restante do Grêmio até dezembro. A queda para o Fluminense, menos de duas semanas depois da derrota nos pênaltis para o Corinthians na Copa do Brasil, deixa lições para que o restante do ano não seja de sofrimento e apenas de briga para afastar o risco de um novo rebaixamento. E esse processo terá início hoje, às 10h, na reapresentação do grupo de jogadores no CT Luiz Carvalho.