O time sub-20 do Grêmio apresentará algumas caras novas ao torcedor nesta quarta-feira (10). O Tricolor enfrenta o Fluminense, às 15h, com transmissão no canal do YouTube do clube carioca. Vini Ferraz, 16 anos, será titular contra os cariocas pelo confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20. E com uma das grandes esperanças para o futuro do clube como opção no banco de reservas: Gabriel Mec, também com 16 anos.