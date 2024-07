Sexto colocado, com 27 pontos, o São Paulo aposta na força ofensiva para superar o Grêmio nesta quarta-feira (17). As duas equipes se enfrentam no Morumbi, às 20h, pela 17ª rodada do Brasileirão. A expectativa é de que o técnico Luis Zubeldía mande a campo uma formação com Lucas, Luciano, Ferreira e Calleri.