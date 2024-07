O Chelsea está em Porto Alegre para levar Gabriel Mec. Um grupo de representantes do clube inglês está na Capital, acompanhados dos agentes do jogador, para formalizar uma proposta ao Tricolor. O grupo acompanhará, nesta terça-feira (16), no CFT Hélio Dourado, a partida entre Grêmio e Cruzeiro, pelo Brasileirão sub-20.