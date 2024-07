A venda de ingressos para o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), às 18h30min, no Centenário, em Caxias do Sul, está abaixo do esperado. Dos 16 mil bilhetes colocados à disposição dos torcedores, apenas 5 mil haviam sido comercializados até a manhã do dia do jogo. A expectativa é de que aproximadamente 8 mil torcedores compareçam ao estádio.