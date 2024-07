A angústia do torcedor gremista no Brasileirão pode ser aliviada nesta quarta-feira (10). A equipe de Renato Portaluppi encara o Cruzeiro às 18h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 16ª rodada. Além de vencer, o Tricolor precisa secar um jogo quase paralelo.