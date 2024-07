Depois de quebrar a seca de vitórias com o triunfo sobre o Fluminense, no domingo (30), o Grêmio agora irá encarar o atual bicampeão brasileiro Palmeiras nesta quinta-feira, às 19h, novamente no Estádio Centenário. Para encarar o Tricolor, o técnico Abel Ferreira conta com retornos, mas também desfalques.