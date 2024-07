Desenho Tático: em pouco tempo, Arezo mostrou importância do centroavante no jogo do Grêmio

O Grêmio cumpriu a missão de ganhar do Vitória, em Caxias do Sul, em jogo no qual Renato Portaluppi contou com a estreia de Matías Arezo. Ainda que tenha criado boas situações no primeiro tempo sem um centroavante de origem, a entrada do uruguaio mostrou a importância de um jogador de referência no comando do ataque na equipe gremista. O Desenho Tático de Zero Hora analisa como foi o desempenho do Tricolor no jogo realizado na manhã deste domingo (21).