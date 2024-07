A promessa de Renato Portaluppi da chegada de mais um atacante foi confirmada como o anúncio de Martin Braithwaite. O jogador, com passagem pelo Barcelona e a disputa de duas Copas do Mundo no currículo, chega como status de grande reforço para o setor ofensivo. O Desenho Tático de Zero Hora explica como joga o dinamarquês e projeta seu encaixe no time gremista.