O Grêmio vive um momento conturbado na temporada. O Tricolor se prepara para o jogo contra o Vitória, no domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão. Após o treinamento desta sexta-feira (19), o técnico Renato Portaluppi e os zagueiros Geromel e Kannemann concedem entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho.