O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, saiu em defesa de Renato Portaluppi e do Grêmio, após as críticas da torcida no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O técnico gremista chegou a ouvir o coro de "burro, burro" das arquibancadas depois do empate em 2 a 2 com o clube paulista nesta quinta-feira (4). Com o resultado, o Tricolor segue na zona de rebaixamento d0 Brasileirão, com 11 pontos, um atrás do Vitória, o primeiro fora.