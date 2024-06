Em crise

Próximo adversário do Grêmio, Fluminense perde para o Vitória e segue na lanterna do Brasileirão

Duelo de tricolores ocorrerá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, no próximo domingo

27/06/2024 - 21h19min Atualizada em 27/06/2024 - 23h11min