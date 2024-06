Renato Portaluppi terá um ponto de preocupação na hora de escalar o Grêmio para o confronto contra o Estudiantes no sábado (8): Cristaldo está pendurado por cartões amarelos e, caso seja advertido pela arbitragem diante dos argentinos, ficará de fora do primeiro jogo dos mata-matas. Diante da importância do meio-campista para a equipe, o treinador poderá preservá-lo, priorizando o compromisso contra Peñarol ou Fluminense, previsto para ocorrer em agosto.