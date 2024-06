Nesta quarta-feira (19), às 20h, o Grêmio encara o Fortaleza fora de casa. A partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, marca o 12º duelo entre as equipes no Ceará. O primeiro ocorreu no Campeonato Brasileiro de 1973. Na ocasião, o Tricolor venceu o Fortaleza por 1 a 0.