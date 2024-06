O Grêmio fez uma sondagem para contratar Philippe Coutinho. A informação, inicialmente divulgada pela jornalista Mariana Fontes, do SporTV, foi confirmada pela reportagem de GZH. Apesar da sondagem, a diretoria gremista admite que o negócio é complicado porque a prioridade do meia é retornar ao Vasco, seu clube do coração.