A recuperação que garantiu a classificação de forma antecipada na Libertadores permite que o Grêmio chegue ao jogo contra o Estudiantes, neste sábado, às 19h, em Curitiba, com a missão apenas de buscar o primeiro lugar do Grupo C. Depois de perder as duas primeiras partidas, o Tricolor enfileirou três vitórias para ficar entre os 16 melhores times da América.