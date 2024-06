Recentemente anunciados pelo Grêmio, os zagueiros Jemerson e Rodrigo Caio foram as principais atrações no treino da tarde desta quinta (6), no CT do Athletico-PR, em Curitiba. Apesar de a dupla ainda não ter condições de jogo, o técnico Renato Portaluppi solicitou que ambos já participem dos trabalhos com o grupo. Contudo, nenhum deles será relacionado para o jogo contra o Estudiantes, neste sábado (8), no Couto Pereira.