O atual campeão Fluminense ou o tradicional Peñarol. Um deles cruzará o caminho tricolor nas oitavas de final da Libertadores. No Grupo C, o Grêmio já está com a classificação para a próxima fase garantida. No sábado (8) encara o Estudiantes com a possibilidade de “escolher” o adversário e o chaveamento no mata-mata.