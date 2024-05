Aliados, Grêmio, Inter e Juventude não perdem a esperança de sensibilizar a CBF para o adiamento de duas rodadas do Brasileirão. Mas a questão depende do presidente Ednaldo Rodrigues, que está em viagem para a Tailândia para participar do Congresso da Fifa. Em entrevista à GZH, o vice do Conselho de Administração do Grêmio, Eduardo Magrisso, explica como anda o processo.