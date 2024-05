O volante Dodi ganhará uma sequência no time titular do Grêmio. Novidade no jogo-treino contra a Portuguesa, na última quinta (23), o atleta é o eleito do técnico Renato Portaluppi para substituir Villasanti. O paraguaio está suspenso do próximo jogo da Libertadores e, entre junho e julho, será desfalque por várias rodadas por conta das convocações da sua seleção para amistosos e a Copa América.