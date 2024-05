O Grêmio corre o risco de não atuar mais na Arena em 2024. Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (24), no CT do Corinthians, o presidente Alberto Guerra afirmou que o clube ainda não tem uma dimensão exata dos danos causados pela enchente, mas admitiu a possibilidade do Tricolor só voltar a mandar jogos em seu estádio em 2025.