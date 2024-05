O Grêmio empatou sem gols com o Operário, no Paraná, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, jogo que também foi sua estreia na competição. Diante de um adversário da Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor adotou uma postura de correr poucos riscos e optou por controlar sem a bola um rival que pouco perigo levou ao goleiro Caíque.