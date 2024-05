Com o jogo com o Huachipato, no Chile, adiado em razão da enchente em Porto Alegre, o Grêmio viu o The Strongest vencer o Estudiantes, na noite desta quinta-feira (10), em La Paz. O resultado deixa os bolivianos como líderes isolados do Grupo C da Libertadores. GZH mostra como ficou a situação gremista após a realização da partida válida pela quarta rodada.