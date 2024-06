Após quase um mês sem jogar em função da enchente no RS, o Grêmio voltou a campo para encarar o The Strongest, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, e goleou por 4 a 0, nesta quarta (29). A partida foi disputada no Couto Pereira, em Curitiba, e teve cobertura completa da Jornada Digital da Gaúcha.