O destino colocou no caminho de Rodrigo Ely a oportunidade de fazer história em sua primeira final pelo Grêmio. O zagueiro teve seu início no futebol nas categorias de base do clube antes de sair para fazer carreira na Europa. De volta a Porto Alegre desde o segundo semestre de 2023, o defensor de 30 anos é o favorito para ser o parceiro de Kannemann contra o Juventude neste sábado (6). Uma dupla fundamental para que o Tricolor possa comemorar o heptacampeonato gaúcho, repetindo a maior sequência de conquistas na história do clube no Estadual.