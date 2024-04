Depois da vitória sobre o Estudiantes nesta terça (23), o Grêmio respirou na Libertadores, mas ainda precisa ganhar outros jogos para avançar às oitavas. Com o resultado em La Plata, o Tricolor já igualou o número de pontos do terceiro colocado, o The Strongest (três), que ainda enfrenta o Huachipato (quatro), no Chile, nesta quarta-feira (24), às 19h.