Saiba em quais espaços do Estádio do Vale ficarão as torcidas de Inter e Grêmio nos duelos pelo Gauchão

Pavilhão do estádio receberá torcidas de São José e Grêmio. Vitória Nascimento / Agencia RBS

O Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, será palco dos jogos da dupla Gre-Nal nesta terceira rodada do Gauchão. Apesar de Inter e Grêmio serem visitantes contra São José e Monsoon, respectivamente, as torcidas não ficarão no mesmo espaço.

No duelo desta terça-feira (28), os colorados vão ocupar a arquibancada visitante, com capacidade para 990 pessoas. Na quarta (29), os gremistas ficarão no Pavilhão principal, que permite a entrada de 4 mil torcedores.

Isso ocorre porque o São José, mandante do confronto, preferiu ficar com o setor maior. Já o Monsoon, que tem utilizado o Estádio do Vale como casa neste estadual, optou por ceder ao Grêmio.

São José x Inter — terça (28), às 21h30min.

Monsoon x Grêmio — quarta (29), às 22h.

*Produção: Nikolas Mondadori

