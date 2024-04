Grêmio volta de Caxias do Sul vivo e ainda favorito ao título gaúcho, mas não podemos relevar a partida ruim e os muitos defeitos que o time apresentou no sábado (30). Claro que precisamos também salientar a organização e a vontade do time do Juventude, mas o Tricolor foi inferior a ele mesmo. Além de uma dificuldade gigante do Rodrigo Ely de se manter mais de um jogo bem, tivemos algumas novas falhas de Caíque no gol.