O Grêmio encaminhou uma renovação de contrato com o volante Ronald, 21 anos, até o final de 2027. O vínculo anterior tinha duração até dezembro de 2025, e o clube negocia com os representantes do atleta para que ele assine por dois anos adicionais. O salário do volante será reajustado. Em paralelo, o atleta buscará mais chances no elenco de Renato Portaluppi.