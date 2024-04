A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta terça-feira (16), uma reunião com clubes das Séries A e B do Brasileirão para falar sobre o protocolo de concussão na competição. O procedimento foi aprovado em 2 de março pela International Football Association Board (IFAB), instituição que regulamenta as regras do futebol. A novidade já precisou ser utilizada na primeira rodada da primeira divisão, após Kannemann, do Grêmio, bater a cabeça no jogo contra o Vasco.