O Grêmio foi derrotado pela Bahia por 1 a 0, na noite deste sábado (27), pela quarta rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor, permanece com seis pontos e deixa o G-6. Ainda antes do final da partida, Diego Costa, no banco de reservas, foi expulso. Insatisfeito com a decisão do árbitro Bráulio da Silva Machado, Renato tirou todos os seus jogadores do banco de reservas. Siga a repercussão da partida no "Balanço Final".