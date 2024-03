O confronto desta terça-feira (26) coloca frente a frente dois técnicos com DNAs ligados às duas maiores paixões do Estado. Hoje como comandantes de Grêmio e Caxias, Renato Portaluppi e Argel Fuchs são frutos da dupla Gre-Nal. Da época dos dribles, gols e títulos, Renato Portaluppi fez a transição para as casamatas com o azul do Grêmio. O vigor dos tempos de zagueiro ainda marca a conduta de Argel na beira do gramado. Um confronto que definirá a partir das 21h, na Arena, quem decidirá o Gauchão de 2024.