Apesar da boa vitória do Grêmio por 4 a 1 contra o Guarany de Bagé, neste sábado (2), na Arena, o técnico Renato Portaluppi teve que falar sobre um assunto do passado. Sua ausência em Ijuí, na decisão da Recopa Gaúcha, na qual o Tricolor foi derrotado com time alternativo, gerou questionamentos durante a semana.