Em meio a boatos de que o zagueiro Pedro Geromel tem próxima sua renovação de contrato até o final do ano, dependendo de suas próximas partidas, Renato Portaluppi pode estar pensando bem sobre escalar ou não o nosso xerifão no jogo de ida, no Centenário, neste sábado (16). Lembrando que o próprio já disse que, devido às lesões recentes e às condições dos gramados do Gauchão, o capitão tricolor deveria atuar somente nos jogos em casa, na Arena.