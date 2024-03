O América-RJ anunciou nesta segunda-feira (25) um de seus principais reforços para a disputa da Segunda Divisão do Cariocão. Trata-se do atacante André, ex-Grêmio e com passagens por outros clubes tradicionais como Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco e Sport. Aos 33 anos, o jogador vai para o seu 14° clube na carreira.