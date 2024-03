A arbitragem para as duas decisões entre Grêmio e Juventude está definida. O primeiro jogo da final do Gauchão 2024 será realizado neste sábado (30), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu que quem estará no apito da partida é Anderson Daronco, 43 anos. Ele será auxiliado por Michel Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel. O árbitro de vídeo será liderado por Jean Pierre Gonçalves Lima.