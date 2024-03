O Grêmio deve ter o apoio de 33 mil torcedores para enfrentar o Brasil de Pelotas, neste domingo (10), às 18h30min, na Arena. A partida vale uma vaga na semifinal do Gauchão diante do Caxias, que bateu o São José por 1 a 0, na sexta-feira (8), e aguarda pelo vencedor do confronto em Porto Alegre.