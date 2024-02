O torcedor do Grêmio esgotou os 2 mil ingressos colocados à disposição para o clássico do próximo domingo (25), no Beira-Rio. De forma online, através do portal do associado, o sócio tinha o direito de reservar o seu ingresso para o Gre-Nal. Cada bilhete custava R$ 80 e era permitida a venda de um ingresso por CPF.