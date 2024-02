O Grêmio não será treinado por Renato Portaluppi na Recopa Gaúcha. Como o planejamento é enviar equipe alternativa a Ijuí, o treinador permanecerá em Porto Alegre para comandar os treinamentos do time titular. Assim, o auxiliar Alexandre Mendes vai liderar o Tricolor diante do São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, a partir das 19h30min desta quarta (28).