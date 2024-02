O executivo do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, confirmou a negociação do atacante Pavón com o Grêmio. Em entrevista coletiva ao final da partida entre Galo e Tombense, empatada por 1 a 1, o ex- dupla Gre-Nal falou sobre a possível vinda do argentino para Porto Alegre.