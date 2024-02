A busca do Grêmio por reforços para diferentes posições ganhou uma necessidade maior de encontrar um atacante de lado de campo após a lesão, que tirará Yeferson Soteldo do restante do Gauchão. Assim, o Tricolor voltou a carga por Júnior Santos, do Botafogo. O clube gaúcho já havia demonstrado interesse no jogador no final do ano passado.