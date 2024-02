Pavón foi anunciado na sexta-feira (16) e foi relacionado para o jogo de sábado (17), contra o Santa Cruz, na Arena. Além dele, Du Queiroz também está na lista. Ambos estavam em atividade nos seus clubes. Estes fatos me fazem dar o crédito para quem os contratou, não somente por serem jogadores de qualidade, mas pelo Grêmio ter buscado jogadores em atividade e que vieram com vontade de fardar a camisa tricolor. É algo que não deve ter sido afetado pelos erros de comunicação e pela demora por contratações, algo que é diferente do caso da vinda de Diego Costa, por exemplo.