Uma dúvida que está gerando debate nas redes sociais diz respeito a qual dos nossos goleiros deve ser o titular no clássico Gre-Nal. Dúvida que chega por consequência de alguns questionamentos sobre o desempenho do atual titular, o argentino Marchesín. Uma parcela da torcida reclama de alguns lances do atleta. Principalmente no último jogo, quando pode ter ocorrido falha do goleiro em um dos gols do Santa Cruz.