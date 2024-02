O Grêmio terminou, na manhã deste sábado (24), no CT Luiz Carvalho, a preparação de campo para o Gre-Nal 441. Com os portões fechados, o técnico Renato Portaluppi ajustou a equipe e reforçou os trabalhos com bola parada defensiva e ofensiva para tentar os três pontos no Beira-Rio, no domingo (25), às 16h.