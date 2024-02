Um dos jogadores do Grêmio que ainda não convenceu na temporada é o meia Nathan, apelidado de "o Pescador" por conta do gosto por essa atividade nas horas de lazer. Ele atuou em cinco dos oito jogos do Grêmio na temporada e foi titular no empate em 0 a 0 com o Ypiranga, na última rodada, na quarta-feira (14).