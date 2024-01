Grêmio e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (30) pela 4ª rodada do Gauchão. A partida será a de número 200 entre as duas equipes e o Tricolor tentará manter uma longa invencibilidade diante do time de Caxias do Sul. Desde a inauguração da Arena, em dezembro de 2012, as duas equipes se enfrentaram 13 vezes, com nove vitórias gremistas e quatro empates.