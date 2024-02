A vida pós-Luis Suárez começou com dificuldades para o Grêmio. Na estreia de 2024, e ainda sem os reforços que o torcedor e Renato Portaluppi desejam, o Tricolor começou o Gauchão com derrota. O Caxias aproveitou a vantagem física e mostrou força para buscar a virada por 2 a 1 no gramado encharcado do Estádio Centenário no último sábado (20), Gustavo Martins abriu o placar, mas Tomas Bastos e Alvaro garantiram a virada. Mas segundo Renato, a semana será de novidades para o torcedor. Reforços estão a caminho e a direção espera por respostas a partir desta segunda-feira (22).