Na noite da próxima quarta-feira (31), o Grêmio terá o primeiro grande jogo da temporada: o Juventude de Roger Machado. Após preservar atletas na última rodada do Gauchão, o técnico Renato Portaluppi deve escalar uma equipe com força máxima na Arena. Existem duas dúvidas no time, mas com tendências mais fortes.