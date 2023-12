O Grêmio está em busca de um reforço para o ataque. Rogelio Funes Mori, 32 anos, é um dos alvos analisado pelo clube para a próxima temporada. O centroavante argentino e naturalizado mexicano, atualmente no Monterrey-MEX, é um dos principais nomes do campeonato local. Na atual temporada, o ex-jogador do River Plate tem oito gols marcados e duas assistências em 17 partidas.