Após pedido do Cascavel de bloqueio da premiação do Grêmio no Brasileirão, outro clube do Paraná cobra pendência com o Tricolor. Desde o começo deste ano, o Foz do Iguaçu tem uma ação contra o Tricolor na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) da CBF cobrando 30% da venda do atacante Pepê ao Porto. Uma proposta de acordo foi recusada e o tema deverá ser apreciado no órgão somente em 2024.